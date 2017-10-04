مقتل قائد قوات النخبة لحزب الله في سوريا

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، عن مقتل قائد قوات الرضوان، قوات النخبة في حزب الله اللبناني، المدعو “علي العاشق” في غارة جوية استهدفت موقعًا لمليشيات الحزب بالقرب من مدينة السخنة في ريف حمص.

وقالت وكالة أنباء “فارس”، المنبر الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، إن “علي العاشق قائد قوات رضوان (النخبة) في حزب الله ، لقي مصرعه في الغارة الجوية التي استهدفت موقعًا للحزب بالقرب من مدينة السخنة بريف حمص ،الاثنين الماضي”.

وكان ثمانية من مقاتلي مليشيات حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم في غارة جوية، يعتقد أن سلاح الجو الروسي نفذها ،واستهدفت موقعًا للحزب عن طريق الخطأ.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن ، إن طائرة “استهدفت موقعًا لحزب الله بالقرب من مدينة السخنة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر وإصابة أكثر من عشرين آخرين”.