داعش ينشر فيديو لجنديين أسرهما في سوريا (فيديو)

نشر تنظيم داعش مقطعا مصورا يظهر جنديين روسيين أسرهما في معركة بمدينة دير الزور السورية.

وفي المقطع الذي نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم، ظهر رجلان يرتديان قمصانا رمادية وكان أحدهما مكبلا بالأصفاد بينما بدت على وجه الآخر كدمات. وتحدث أحدهما بالروسية مع ترجمة عربية في التسجيل المصور.

وبعد ساعات من نشر مقطع الفيديو نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع نفيها اليوم الثلاثاء أسرالجنديين الروسيين في سوريا.

ونسبت “إنترفاكس” إلى مصدر في وزارة الدفاع قوله “لم تقع أي حوادث تتضمن أسر أو فقد أي جندي من جنود القوات المسلحة الروسية في محافظة دير الزور أو أي مناطق أخرى في سوريا”.