وزراء من حكومة الوفاق الفلسطينية يتسلمون مهامهم الوزارية في غزة

تسلّم وزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية مهامهم الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الحكومة من جلستها الأسبوعية التي عقدتها في غزة.

واجتمع الوزراء مع وكلاء ومدراء الوزارات في قطاع غزة، التي كانت تديرها حركة حماس.

والوزراء الذين استلموا مهام عملهم اليوم، هم: وزير التربية والتعليم صبري صيدم، وزير الصحة جواد عواد، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علاّم موسى، وزير المواصلات، سميح طبيلة، وزير الزراعة، سفيان سلطان، وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ووزيرة السياحة رولا معايعة.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس ووزير الثقافة إيهاب بسيسو قد تسلما مهام أعمالهما أمس.

وعقدت حكومة التوافق الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ تشكيلها في منتصف العام 2014.

وترأس الجلسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي وصل إلى غزة أمس الإثنين، برفقة أعضاء حكومته.

وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين الحكومي: ” الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل كافة القضايا العالقة بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية”.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان حركة حماس في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها هناك، ودعوتها الحكومة للقدوم لغزة لاستلام مهامها، في إطار الجهود المصرية لإنهاء الانقسام.