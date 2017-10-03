بعد طعنه بقرار إقالته.. العراق يحوّل مهام محافظ كركوك لـ”تصريف أعمال”

قررت الرئاسة العراقية، الثلاثاء، تحويل محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، إلى مهام تصريف الأعمال، إلى حين بت القضاء بالطعن الذي قدمه الأخير ضد قرار إقالته من قِبل البرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأقر البرلمان العراقي بالأغلبية إقالة كريم من منصبه منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بناءً على طلب مقدم من رئيس الحكومة حيدر العبادي.

وقالت الرئاسة العراقية في بيان: إن “محافظ كركوك قدم طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري يوم 26 أيلول/سبتمبر، وكذلك الدعوى المقامة من قبله أمام المحكمة الاتحادية، التي يطلب فيها إلغاء قرار مجلس النواب بإقالته من منصبه”.

وأضافت الرئاسة أن “المحافظ سيقوم بتصريف أعمال المحافظة اليومية لحين البت في الاعتراض”، لافتة إلى أنه “يتوجب على الرئاسة انتظار البت في الدعوى المقامة وفقًا للقانون، ومن ثم تتخذ الإجراء المناسب بإصدار المرسوم الخاص بإقالة المحافظ من عدمه طبقًا لنتيجة الدعوى”.

ووفقًا لقانون مجالس المحافظات، فإن “المحافظ يحق له تقديم الاعتراض على قرار إقالته أمام المحاكم المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله”.

ويتهم نواب كركوك من العرب والتركمان المحافظ المقال بارتكاب مخالفات إدارية ودستورية في المحافظة.

وفي 28 من آذار/مارس الماضي، صوّت مجلس محافظة كركوك بالأغلبية، على رفع علم إقليم شمال العراق بجانب العلم العراقي؛ ما أثار ردود فعل رافضة من القوى السياسية العربية والتركمانية في كركوك، وكذلك الحكومة الاتحادية.

كما قام إقليم كردستان بإجراء استفتاء الانفصال في محافظة كركوك، رغم رفض واسع النطاق من بقية مكونات العراق والأحزاب السياسية والحكومة الاتحادية.

وكركوك محافظة متنازع عليها بين الإقليم والحكومة العراقية، وتسيطر البيشمركة على معظم أجزائها.