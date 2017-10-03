في زيارة لم يعلن عنها.. المبعوث الأممي إلى ليبيا يصل طرابلس

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، وهي الأولى منذ بدء أولى جولات تعديل الاتفاق السياسي في تونس.

وقالت البعثة الأممية، عبر حسابها على “تويتر”، إن سلامة “وصل إلى مطار معيتيقة للقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي”، دون مزيد من التفاصيل.

وانطلقت، الثلاثاء الماضي، في تونس أولى جولات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الموقع في المغرب عام 2015 “اتفاق الصخيرات”.

وفي الـ 20 من أيلول/ سبتمبر الحالي، طرح سلامة خلال اجتماع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطة طريق لتحقيق الاستقرار بليبيا.

وترتكز الخطة على 3 مراحل رئيسة هي، تعديل “اتفاق الصخيرات”، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الأفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة.

وبعد عام من العمل، يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من الخطة، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور الذي يتم في إطاره انتخاب رئيس وبرلمان.

وفي الـ 17 من كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية “اتفاق الصخيرات” لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد.

وتمخض الاتفاق عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة “غرفة نيابية استشارية”، إضافة لتمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية.

لكن بعد مرور عام على “الصخيرات” دون اعتماد مجلس النواب الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق برئاسة السراج، اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتتصارع بليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في طرابلس و”الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب بطبرق، الذي تتبعه القوات التي يقودها خليفة حفتر.