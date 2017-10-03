إقليم كردستان يصعّد ويحدد موعدًا لانتخابات رئاسية وبرلمانية

يعتزم إقليم كردستان العراق، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونقلت قناة “رووداو” التلفزيونية ومقرها أربيل، عن المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق قولها، إن “الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

ووافقت الأغلبية الساحقة من الأكراد على استقلال الإقليم عن العراق، وذلك في استفتاء جرى في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في البلاد يوم الـ 25 من سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ويتولى مسعود برزاني حالياً رئاسة إقليم كردستان العراق.