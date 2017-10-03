إخوان الأردن يسعون لـ”إعادة إنتاج” أنفسهم عبر مراجعات جديدة

أكد قياديان في الحركة الإسلامية بالأردن، أن أروقة جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، تشهد حاليًا “نقاشات داخلية ومراجعات جديدة” لمسار الحركة.

وتنخرط الجماعة -التي اعتبرتها الجهات الرسمية منذ أكثر من عام غير مرخصة- فيما تسميه “مراجعة حقيقية للبحث عن البقاء على الساحة السياسية، ولإيجاد صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية لجهة ترخيص الجماعة من جهة، وللموافقة على تعديلات النظام الأساسي لحزب الجبهة العمل الإسلامي التابع لها”.

وأكد القيادي في الجماعة والحزب زكي بني إرشيد، أن المراجعة الداخلية “تتركز في العديد من المحاور، أبرزها الفصل بين الدعوي والسياسي، والمواطنة وإعادة إنتاج الجماعة وترخيصها”.

وأضاف أن الجماعة “تبحث عن صيغ مناسبة مع الجهات الرسمية، لإعادة إنتاج نفسها، بما يضمن بقاءها من جديد”.

وفيما يتعلق بجبهة العمل الإسلامي، قال بني إرشيد إنه “بدأ بعملية المراجعة”، وأضاف أنه “إذا استطاع الحزب أن ينجز هذه العملية، فيمكن اعتبار ذلك بمرحلة التأسيس الثانية للحزب، لأنها تشكل طرحًا حداثيًا متقدمًا، يلامس الأنموذج المستوعب لمجمل المتغيرات والتحديات، لا سيما أن التعديلات تناولت الأفكار والأسس والمبادئ والرؤية والأهداف”.

يذكر أن في الأردن جماعتين للإخوان، إحداهما القديمة، والأخرى تأسست قبل نحو عامين من قيادات سابقة بالجماعة وحصلت على ترخيص حكومي تحت مسمى “جمعية الإخوان المسلمين” وصارت بمقتضاه تابعة لوزارة التنمية السياسية الأردنية.

ووجهت حينها الجماعة القديمة، اتهامات للحكومة بتوظيف خلافات الجماعة الداخلية لتفتيت قوتها باعتبارها أبرز قوة معارضة بالبلاد.