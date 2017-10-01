احتجاجات بمؤتمر أقدم حزب سياسي في المغرب بسبب الانتخابات

تظاهر العشرات من أعضاء حزب الاستقلال المغربي (أقدم حزب سياسي)، اليوم الأحد، بالرباط؛ بسبب صراع حول رئاسة الحزب خلال أعمال مؤتمره الـ17.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية المنفصلة، بعدما تم تأجيل انتخاب اختيار أمين عام جديد للحزب (معارض) التي كانت مقررة ليلة أمس السبت، وبعد التراشق بالكراسي والصحون خلال الجلسة الافتتاحية الجمعة الماضية.

ونظم موالون لحميد شباط الأمين العام الحالي للحزب الوقفة الأولى، في حين نظم بعض أعضاء الحزب مسيرة جابت فضاء المؤتمر، بمركب الأمير مولاي عبد الله، في العاصمة.

وردّد المحتجون في الوقفة الأولى الموالية لشباط شعارات، تندّد بما أسموه “تدخل جهات خارجية في اختيار الأمين العام الجديد”، وتطالب بالحفاظ على استقلالية الحزب.

كما ردّد أعضاء آخرون شعارات تطالب شباط بالرحيل، في وقفة احتجاجية موالية لنزار بركة (المرشح لرئاسة الحزب).

من جانبهم، انتقد صحافيون مغاربة، منعهم من حضور المؤتمر، وتعرض آخرون للاعتداء ومصادرة هواتفهم النقالة.

وقال منتدى المغربي للصحافيين الشباب (غير حكومي)، “إن عددا من الزملاء تعرضوا صباح اليوم لاعتداءات من بعض أعضاء حزب الاستقلال المشاركين في فعاليات المؤتمر الوطني”.

يشار إلى أن حزب الاستقلال يعيش على وقع صراعات كبيرة، خاصة بعد تصريحات لأمينه الحالي شباط، الذي كشف للرأي العام محاولات الأحزاب بإيعاز من جهات لم يسمها الإطاحة بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق وحزبه العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات البرلمانية السابقة من تشكيل الحكومة.

ويوجد صراع كبير بين أنصار شباط، وأنصار بركة القيادي بالحزب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي.