حكومة الوفاق تجري مباحثات أمنية وعسكرية مع مسؤولين دوليين بطرابلس

بحث رئيس أركان حكومة الوفاق الليبية اللواء عبدالرحمن الطويل، مع مسؤول أمني لدى الأمم المتحدة وآخر أوروبي، رفع الحظر جزئيًا عن توريد السلاح للبلاد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع الطويل في طرابلس اليوم الأحد، بكل من المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الجنرال الإيطالي باولو سيرا، والملحق الإنجليزي والإيطالي والأمريكي.

وبحث الطويل مع سيرا والوفد المرافق سبل دعم المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة، ورفع الحظر جزئياً عن توريد السلاح إلى ليبيا.

وتطرق المجتمعون إلى زيادة قدرات الجيش التابع لحكومة الوفاق، ومواصلة التنسيق فيما يتعلق بمكافحة التشدد، وأمن العاصمة طرابلس، وزيادة الدعم التقني واللوجستي والتشغيلي لوحدات حرس الحدود وخفر السواحل.