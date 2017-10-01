في هجوم مضاد واسع.. داعش ينتزع السيطرة على منطقة بحمص من الحكومة السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن مسلحي تنظيم داعش، انتزعوا السيطرة على منطقة القريتين في محافظة حمص، في إطار هجوم مضاد أوسع نطاقا من التنظيم المتشدد، فيما يقاوم هجومًا عنيفًا في شرق سوريا.

ولم يرد تعليق من الجيش السوري على أنباء سقوط “القريتين”، الواقعة على بعد 120 كيلومترًا شمال شرق دمشق، في أيدي داعش.

وكانت قوات الحكومة السورية قد استعادت القريتين من تنظيم داعش قبل 6 أشهر.

وقال المرصد إن مسلحي التنظيم سيطروا على القريتين في هجوم مفاجئ شنوه بعد أن تسللوا للمنطقة.

وخسر تنظيم داعش مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها لصالح الحكومة السورية المدعومة من روسيا ولصالح مقاتلين من المعارضة السورية تدعمهم الولايات المتحدة.

ويشن الجانبان حملتين منفصلتين على التنظيم المتشدد في آخر معاقله الكبرى في محافظة دير الزور بشرق سوريا.