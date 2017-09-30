شرطة بنغازي تعثر على 80 جثة بمقبرة جماعية

قالت الشرطة في مدينة بنغازي الليبية، مساء السبت، إنها عثرت على مقبرة جماعية، تحوي نحو ثمانين جثة مجهولة الهوية، بالمنطقة الأثرية المحيطة بـ”منارة سيدي خريبيش” شمال المدينة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن “عناصر وحدة التحريات العامة عثرت، الجمعة، على مقبرة جماعية بمنطقة قنفودة، بالقرب من العمارات الصينية، شمال المدينة”.

وأضاف البيان: “تم إبلاغ النيابة العامة بالمدينة، والتي أمرت باستدعاء فرق الطب الشرعي والهلال الأحمر لانتشال الجثث ومعرفة هوياتها، ودفنها بالشكل الصحيح”.

ورجحت المديرية أن تكون مقبرة لأشخاص تابعين للجماعات المسلحة التي كانت متواجدة بالمنطقة، في إشارة إلى تنظيم “أنصار الشريعة”، و كتائب أخرى موالية له.

يشار أن الهلال الأحمر الليبي عثر، العام الماضي، على مقبرة مشابهة، ضمت 72 جثة، في ذات المنطقة.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011 .

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق(شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها خليفة حفتر.