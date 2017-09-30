بنغازي تستعد لإعادة افتتاح مينائها بعد ثلاث سنوات من الحرب

أجرى عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار السبت، جولة تفقدية داخل ميناء بنغازي البحري، للوقوف على آخر الأعمال والمستجدات بالميناء استعدادًا لافتتاحه بعد ثلاث سنوات من إغلاقه بسبب الحرب.

ورافق العبار في الزيارة التفقدية مسؤولون في قطاع المواصلات والموانئ في البلدية، قبل إعادة افتتاح الميناء مجددا بعد إغلاقه مدة ثلاث سنوات بسبب الحرب التي شنها الجيش الوطني على التنظيمات الإرهابية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني قراراً بتكليف العميد ناجي الشهيبي مديراً لمنفذ بنغازي البحري”ميناء بنغازي “.

ويعتبر الميناء الشريان الاقتصادي للمدينة والمنطقة الشرقية، لما له من أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد.