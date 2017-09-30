أمريكا تبدأ محاكمة أبو ختالة الليبي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن محاكمة المتهم الليبي الرئيس في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي أحمد أبو ختالة ستبداً يوم غد الاثنين في المحكمة الاتحادية بالعاصمة واشنطن.

ويعد أبو ختالة العقل المدبر وراء الهجوم الذي أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة من مرافقيه في بنغازي عام 2012.

وكان أبو ختالة اعتقل في عملية سرية للقوات الأمريكية قرب بنغازي في حزيران/ يونيو 2014، ونقل على متن بارجة إلى الولايات المتحدة بعد استجوابه على متنها.

ويواجه أبو ختالة مجموعة من الاتهامات، بينها التخطيط لتفجير المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي، والذي أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير ستيفنز، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

ويعتبر أبو ختالة أحد أبرز قادة تنظيم أنصار الشريعة المتطرف.