متوقعًا حروبًا داخلية.. نصرالله: استفتاء كردستان خطوة نحو تقسيم المنطقة

رأى حزب الله اللبناني، أن الاستفتاء على استقلال كردستان العراق خطوة أولى نحو تقسيم الشرق الأوسط، الأمر الذي سيؤدي إلى حروب داخلية.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله السبت، إن أحداث “شمال العراق التي صوت فيها الأكراد على الاستقلال، تشكل تهديدا للمنطقة كلها وليس فقط للعراق والدول المجاورة”.

وكان نصر الله يتحدث إلى مؤيديه، عشية ذكرى “عاشوراء، حيث يحيي الشيعة ذكرى مقتل حفيد النبي محمد الإمام الحسين في كربلاء عام 680 ميلادية”.

وأضاف نصر الله أن “هذا الأمر خطير جدا، فما يجري في هذه الأيام يتهدد ليس العراق وحده بل يتهدد كل المنطقة، بما فيهم دول إيران وتركيا وسوريا، لأنه سيفتح الباب على التقسيم”.

وأشار إلى أن “إسرائيل عبرت عن دعمها لإقامة الدولة الكردية”، واصفا مشروع التقسيم بأنه “مؤامرة أمريكية إسرائيلية”، منوها إلى أن “الدول الجديدة المقسمة والحدود الجديدة المرسمة، سيتم وضعها على أساس التنازع لتكون مثارا للحروب، فالتقسيم يعني أخذ المنطقة إلى حروب داخلية لا يعلم مداها ونهايتها إلا الله”.

وحول قتال تنظيم داعش، رأى نصر الله أن “التنظيم في أواخر أيامه من الناحية العسكرية في العراق وسوريا”، معتبرا أن “الهجمات المضادة التي شنها داعش في شرق سوريا باليومين الماضيين كانت طبيعية “.

وحزب الله هو حركة سياسية وعسكرية قوية، ولاعب رئيس في الصراع السوري، حيث نشر الآلاف من المقاتلين لدعم الرئيس بشار الأسد.

ويقاتل مقاتلو حزب الله حاليا، مع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران والجيش السوري ضد مقاتلي تنظيم داعش في شرق سوريا.