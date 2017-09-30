رئيس الوزراء العراقي يتعهد بالدفاع عن الأكراد ضد أي “هجوم” محتمل

المصدر: أ ف ب

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت، بالدفاع عن المواطنين الأكراد ضد أي هجوم محتمل، على وقع أزمة بين الحكومة المركزية وكردستان العراق نتجت من الاستفتاء على الاستقلال الذي شهده الإقليم.

وكتب العبادي على تويتر: “سندافع عن المواطنين الأكراد كما ندافع عن جميع العراقيين ولن نسمح بأي هجوم عليهم”.

وردًا على سؤال عن طبيعة الهجوم الذي أشار إليه العبادي، قال مستشار له طلب عدم كشف هويته:” إن المقصود هجوم خارجي وكذلك داخلي.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطبًا المواطنين الأكراد: “لن نسمح بإلحاق الضرر بكم ونتقاسم خبزنا معًا”.

وجاءت تصريحات العبادي بعد إجراء تركيا مناورات عسكرية مع الجيش العراقي وإعلان إيران، السبت، عزمها إجراء مناورات مماثلة مع القوات العراقية “على طول الحدود المشتركة”.

وكان هادي العامري رئيس منظمة بدر الشيعية التي تدعمها طهران حذّر من خطر اندلاع “حرب أهلية” بعد الاستفتاء.

والسبت، قرر العراق وإيران استخدام السلاح الاقتصادي للرد على استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال، بحيث أغلقت بغداد مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية، في حين أعلنت طهران السبت تجميد مبادلاتها النفطية مع الإقليم.

وبعدما صوتت أغلبية ساحقة في الإقليم لصالح الاستقلال في استفتاء مثير للجدل، نُظم الإثنين، قطعت كل الخطوط الجوية مع كردستان العراق، الجمعة، بأمر من السلطة المركزية في بغداد التي تطالب أربيل بإلغاء التصويت كشرط مسبق لأي حوار.

والاستفتاء الذي واجه انتقادات شديدة في الخارج وأجراه رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني، يلقى معارضة شديدة من الدول المجاورة، تركيا وسوريا وإيران، التي تضم أقليات كردية وتخشى أن يؤجج النزعة الانفصالية للأكراد في تلك الدول.