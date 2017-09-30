رقعة الخلاف تتسع داخل حزب “العدالة والتنمية” المغربي بسبب بنكيران

اتسعت رقعة الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية المغربي، بشكل كبير مع اقتراب المؤتمر الوطني الثامن للحزب، والذي سيحسم هوية من سيقود “إخوان المغرب” في قادم السنوات.

وأضحى حزب العدالة والتنمية منقسمًا إلى تيارين، الأول يدعو إلى التجديد لعبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، أما الثاني فيحذّر من هذا التوجه، وأغلبهم وزراء في حكومة سعد الدين العثماني.

وظهر هذا التوجه بشكل كبير، اليوم السبت، عندما احتدم النقاش داخل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، والتي يقودها محمد يتيم، عضو الأمانة العامة، ووزير الشغل والإدماج المهني الموالي لتيار العثماني، حيث دخل يتيم في مشادّات كلامية قوية مع البرلمانية أمينة ماء العينين، الموالية لتيار بنكيران، بعد أن رخص لها أعضاء اللجنة التحضيرية، تسيير جلسات اليوم الدراسي الذي ستعقده اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمناقشة بعض الجوانب القانونية في المؤتمر، “وهو ما أغضب يتيم ومعه التيار الرافض لبقاء بنكيران”.

وأكدت مصادر مغربية لـ “إرم نيوز”، أن محمد يتيم، الموالي لتيار سعد الدين العثماني، يخشى من أن يؤدي إسناد رئاسة الجلسات القانونية للبرلمانية ماء العينين، إلى التأثير على باقي أعضاء اللجنة لتعديل مادة مهمة في النظام الأساسي للحزب، لأجل تعبيد الطريق أمام بنكيران نحو الزعامة مجددًا.

وأضافت المصادر، أن التيار المعارض لبنكيران، لا ينوي تعديل النظام الأساسي للحزب، وذلك بحذف المادة 16، والتي تنص على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي”، في المقابل يصر تيار عبد الإله بنكيران على تعديل هذه المادة.