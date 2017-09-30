مصادر ليبية تنفي لـ “إرم نيوز” ترشيح شلقم ليكون نائباً للسراج

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم السبت، أن فرقاء الأزمة الليبية لم يناقشوا خلال اجتماعاتهم المتواصلة في تونس أي أسماء لتولي مناصب سياسية في الدولة، بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسي، وذلك في إشارة إلى التسريبات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن أسماء مرشحة لعضوية المجلس.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت اسم مندوب ليبيا الأسبق بالأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، ليكون نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقالت مصادر ليبية مطلعة لـ”إرم نيوز” على أن “ما تم تداوله حول ترشيح عبد الرحمن شلقم لا أساس له من الصحة”، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة “طالب في هذا السياق مجلسي النواب ومجلس الدولة الليبيين بتقديم سير ذاتية لمرشحيهما، على أن تتم المفاضلة إثر ذلك بين ستة مرشحين فقط”.

وأضافت المصادر أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بدأت اجتماعها الخامس، بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة ، وسط تقارب كبير في وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين حول معظم القضايا الخلافية.

وأكدت مصادر محلية أن الاجتماعات قد تتوج يوم غد الأحد وفي أقصى الحالات يوم الإثنين المقبل باتفاق تاريخي “في حال تواصلت بنفس الوتيرة”.

يشار إلى أن النقاشات في لجنة الحوار-التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و13 عضواً من المجلس الأعلى الدولة- تتركزعلى نقطتين رئيسيتين، وهما ؛ المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة.