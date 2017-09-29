عشرات القتلى من المدنيين خلال غارات على إدلب وريف دمشق

قُتل 60 مدنيًا سوريًا، مساء الجمعة، في غارات على بلدة “ارمناز”، في ريف إدلب الشمالي (شمال غرب) وغوطة دمشق الشرقية .

ففي بلدة “ارمناز” قُتل 40 شخصًا، كما أن أكثر من 30 منزلًا دمرت في الحي السكني الذي استهدفه القصف، وما تزال فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال الجثث ورفع الأنقاض.

ولم تحدد على الفور لأي جهة تتبع المقاتلات التي نفذت القصف.

وفي غارات مشابهة، في وقت سابق الجمعة، قُتل 28 مدنيًا، في مناطق مختلفة من المدينة.

ويبلغ بذلك مجموع قتلى الغارات المتواصلة على محافظة إدلب وريف حلب الغربي، منذ 11 يومًا، 140 مدنيًا.

وفي غوطة دمشق الشرقية، ارتفع عدد قتلى القصف الجوي والمدفعي لطائرات ومدفعية النظام السوري إلى 20 مدنيًا.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني في الغوطة الشرقية، لمراسل الأناضول، أن 14 مدنياً قُتلوا في قصف جوي ومدفعي استهدف مدينة دوما، وبلدات: سقبا، ومسرابا، وعين ترما، وبيت سوا، وحي جوبر، بعد ظهر الجمعة، وأسفر كذلك عن دمار كبير فيها.

وصباح الجمعة، قُتل 6 مدنيين خلال قصف مدفعي على بلدة بيت سوا، ليبلغ مجموع القتلى 20 شخصًا.