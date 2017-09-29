“بالتنسيق” مع إيران وتركيا.. العراق يعتزم السيطرة على حدود إقليم كردستان

قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، يوم الجمعة: “إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان “بالتنسيق” مع إيران وتركيا”.

ويشير البيان فيما يبدو إلى أن القوات العراقية تخطط للتحرك صوب المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان من على الجانبين الإيراني والتركي، وذلك ردًا على استفتاء الأكراد على الاستقلال عن العراق.

وقال البيان :”تنفيذ قرارات الحكومة المركزية العراقية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات تجري حسب ما هو مخطط لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات”.