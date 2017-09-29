حكومة إقليم كردستان ترفض تسليم المواقع الحدودية لبغداد

رفضت حكومة إقليم كردستان اليوم الجمعة بشكل رسمي تسليم المواقع الحدودية للسلطات العراقية، بعد مهلة كانت قد أطلقتها حكومة بغداد.

ونقل تلفزيون رووداو ومقره أربيل عن مسؤول في حكومة الإقليم قوله:” إن سلطات الإقليم ترفض تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للحكومة المركزية في بغداد.”

وطالب العراق وتركيا وإيران بتسليم السيطرة على المعابر الحدودية مع تركيا وإيران وسوريا ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم يوم الاثنين.

وردا على رفض أربيل لهذه المطالب منعت إيران الشركات المحلية العاملة على أراضيها من نقل المنتجات النفطية مؤقتا من وإلى الإقليم.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء اليوم الجمعة إن طهرت حظرت عنقل المنتجات النفطية بعد أن تعهدت طهران بمساندة بغداد في مواجهة استفتاء صوت فيه أكراد العراق لصالح الاستقلال.

وذكرت تسنيم أن “توجيها من مؤسسة الطرق والنقل حظر مؤقتا نقل المنتجات النفطية من إيران إلى إقليم كردستان العراق والعكس، عقب التطورات الأخيرة في ذلك الإقليم”.