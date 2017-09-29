العبادي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير الحويجة

أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، انطلاق المرحلة الثانية من تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وفي بيان بثّه التلفزيون الرسمي العراقي، قال العبادي: “نُعلن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة، وجميع المناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك”.

وأضاف”: كما وعدنا أبناء بلدنا، بأننا ماضون بتحرير كل شبر من أراضي العراق، وسحق عصابات داعش والقضاء عليها، فإننا على موعد مع نصر جديد لتحرير أبناء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين” وتابع العبادي:”نهاية عصابات داعش باتت قريبة”.

وانطلقت حملة تحرير تلعفر في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وانتهت المرحلة الأولى أمس الأول الأربعاء، باستعادة 103 قرى من قبضة التنظيم وعدة مناطق، وهو ما يشكل نحو ثلث مساحة القضاء.

وتركز القتال خلال المرحلة الأولى من الحملة، في مناطق ريفية شمال غرب، وجنوب غرب القضاء، بينما لا تزال المدن والبلدات الرئيسة تحت سيطرة التنظيم.

من جانبه، قال قائد الحملة العسكرية، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان: إن “المرحلة الجديدة تستهدف انتزاع مركز قضاء الحويجة، ونواحي الرشاد، والرياض، والعباسي، والقرى والمناطق المحيطة بها”.

وأوضح أن “القوات المشاركة في العمليات هي الجيش، ومن ضمنه قوات النخبة (مكافحة الإرهاب)، والشرطة الاتحادية والرد السريع (تابعتان للداخلية) والحشد الشعبي (شيعي) والحشد العشائري (سنّي)”.

وإلى جانب ما تبقى من الحويجة، لا يزال التنظيم يسيطر على قضاءي راوة والقائم في محافظة الأنبار (غرب) على حدود سوريا، وهو كل ما تبقى تحت سيطرته بعد أن اجتاح ثلث مساحة العراق صيف 2014.