حركة الشباب الصومالية تقتل 17 جنديًا في هجوم قرب مقديشو

قالت حركة الشباب الصومالية، إن مسلحيها هاجموا قاعدة عسكرية خارج العاصمة مقديشو، باستخدام سيارات ملغومة وأسلحة، مما أسفر عن مقتل 17 جنديًا، وإنها سيطرت على القاعدة وعلى بلدة قريبة.

وأكد سكان ومسؤولون وقوع الهجوم، لكنهم لم يذكروا تفاصيل عن الخسائر البشرية.

وقال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث العسكري باسم الحركة اليوم الجمعة:”بعد صلاة الفجر اليوم، اقتحم اثنان من المسلحين قاعدة برير العسكرية، بسيارات ملغومة يقودها انتحاريون”.

وأضاف أن الحركة “قتلت 17 جندياً، واستولت على 7 شاحنات خفيفة تحمل مدافع رشاشة” وتابع: “بقية الجنود ركضوا في الغابات، وحركة الشباب تسيطر الآن على القاعدة والقرية”. وتقع برير على بعد 50 كيلومتراً جنوب غربي مقديشو.

وأكد علي نور، نائب حاكم منطقة شبيلي السفلى حيث تقع برير، وقوع اشتباكات لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخسائر البشرية، كما أكد سكان في برير الهجوم.

وقال علي فرح، من قرية برير: “في البداية سمعنا انفجاراً ضخماً في القاعدة أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار، و يبدو الآن أن القتال توقف”.

يذكر أن حركة الشباب، هاجمت قبل أسبوعين، قاعدة عسكرية في بلدة قرب الحدود مع كينيا، وقبل 3 أسابيع هاجمت قاعدة أخرى في مدينة كيسمايو الساحلية جنوب الصومال، وقتلت ما لا يقل عن 43 شخصاً في الواقعتين.