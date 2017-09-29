أمريكا: مستعدون للوساطة بين بغداد وأربيل إذا طلب منا ذلك

أعربت واشنطن، الخميس، عن استعدادها للتوسط بين بغداد وإدارة إقليم شمال العراق، شريطة أن يتم طلب ذلك منها من قبل الأطراف ذات العلاقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في موجز صحفي، من واشنطن، أمس الخميس: “الولايات المتحدة ستكون مستعدة للمساعدة في إقامة حوار بين الطرفين (بغداد وأربيل)، إذا طُلب منا ذلك، وأودُّ التأكيد، فقط إذا طُلبت منا المساعدة بأي شكل من الأشكال”.

وأضافت: “كنا واضحين بمعارضتنا للاستفتاء منذ البداية، لأننا تصورنا أنه سيكون مزعزعاً للاستقرار، كما نشاهد في التقارير الإعلامية، إلا أن هذا -للأسف- هو ما حصل”.

وأوضحت أن “ما تريده بلادها من الأطراف المختلفة في هذه الأزمة هو التركيز على الحرب ضد داعش، ونحن قلقون من أن هذا الاستفتاء الباطل سيصرف التركيز عن مقاتلة التنظيم”.

وعلى صعيد الصدامات العسكرية المحتملة بين بغداد وأربيل، شدّدت ناورت، على أن بلادها “تعارض أي عنف، إذا ما وقع هذا، ونريد أن نعبر بقوة وشدة عن معارضتنا للعنف، ونتمنى أن يتم سماع صوتنا بشكل واضح”.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق، مواطنيها في الإقليم من البقاء بعد الساعة 18.00، بالتوقيت المحلي (15.00 تغ).

واتخذت بغداد سلسلة إجراءات ضد إدارة إقليم شمال العراق على خلفية الاستفتاء الذي أجرته، الاثنين الماضي، وشمل ذلك وقف الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية، اعتبارًا من الجمعة، ومطالبة دول العالم بذلك؛ الأمر الذي استجابت له دول عديدة.

كما أمهلت بغداد، الثلاثاء الماضي، إدارة الإقليم، 72 ساعة لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية، مؤكدة أن سلطتها ستُفرض على الإقليم وفق الدستور.

ودعا البرلمان العراقي الحكومة الاتحادية إلى استعادة حقول النفط في محافظة كركوك (شمال)، ونشر قواتها في المناطق المتنازع عليها، والتي سيطرت عليها البيشمركة (قوات الإقليم) في أعقاب فرار الجيش العراقي منها أمام هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي في 2014.