إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية وتغلق معابر غزة بمناسبة “عيد الغفران”

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وأغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة، حتى منتصف ليلة السبت – الأحد القادمة، بمناسبة” يوم الغفران لدى الشعب اليهودي”.

وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أنه “لن يُسمح لسكان المناطق الفلسطينية بدخول إسرائيل، إلا في حالات إنسانية وصحية استثنائية، وبشرط الحصول على إذن من منسق الأعمال في المناطق”.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق بانتظام المعابر بينها وبين الضفة الغربية وغزة خلال الأعياد اليهودية الكبرى خشية وقوع هجمات.

ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت في الضفة الغربية مساء اليوم الخميس، قرب مستوطنة ميفو دوتان، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأشارت إلى أن قوات من الجيش الإسرائيلي تقوم بأعمال التمشيط بحثا عن الفاعلين.‎