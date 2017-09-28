بارزاني يوافق على مبادرة علاوي للتهدئة بعد إعلان نتائج استفتاء الانفصال

وافق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على المبادرة التي أطلقها نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي للتخفيف من حدة الأزمة التي تسبب بها استفتاء الانفصال.

ونقل بيان صدر عن مكتب بارزاني أن الأخير قال ” إننا مستعدون للتريث حتى عامين نتواصل فيهما عبر حوار بناء ممتد، لمناقشة كل الملفات والقضايا لبناء شراكة حقيقية”.

وطرح نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي يوم الاستفتاء مبادرة بين بغداد وأربيل لحل الأزمة التي بدأت تتصاعد خلال اليومين الماضيين.

وقال علاوي ” إنني أناشد مسعود البارزاني والقيادة الكردستانية بتجميد نتائج الاستفتاء، والدخول في حوار بنّاء لإجراء حوار وطني مسؤول يعزز الأخوة العربية الكردية”.

ورد بارزاني على مبادرة علاوي بقوله ” إننا نجد في مبادرتكم عناصر إيجابية، خاصة الدعوة لوقف التصعيد والتعبئة، ونحن منفتحون على مبادرتكم ومستعدون للتعاون معكم”.

وأضاف بارزاني “إننا نجد في مبادرتكم عناصر تشكل أساساً للعودة إلى منطق العقل والقوة، ونحن أكدنا قبل الاستفتاء وفِي اليوم التالي لإنجازه، بأنه لا يعني قيام الدولة مباشرة”.

ويأتي قبول بارزاني مبادرة علاوي بعد زيادة الضغط الإقليمي والمحلي بشأن استفتاء الانفصال الذي أثار الرأي العام السياسي والشعبي، خاصة بعد إيقاف الرحلات الجوية في مطارات الإقليم.

وترفض الحكومة العراقية إجراء أي حوار مع بارزاني إلا بشرط إلغاء نتائج الاستفتاء وكافة النتائج المترتبة عليه.

وشهدت مطارات الإقليم اليوم الخميس ازدحامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين للسفر خارج الإقليم.

وشوهد العشرات من الأشخاص في مطاري أربيل والسليمانية وهم يقفون في طوابير طويلة وذلك قبل ساعات على بدء الحظر الجوي على الطيران، حيث يقيم في كردستان مئات العمال الأجانب من الآسيويين وغيرهم فضلًا عن عدد كبير من البعثات الأجنبية والديبلوماسية وهو ما سيشكل أزمة جديدة مع الحكومة الاتحادية.