المغرب يرحّل صحفيًا بريطانيًا بسبب تقرير عن “حراك الريف”

رحّلت السلطات المغربية، اليوم الخميس، صحفياً يعمل في صحيفة “الغارديان” البريطانية، يدعى سعيد كمالي ذو الأصول الإيرانية، وذلك بعد أن تم توقيفه، الأربعاء، وهو بصدد إنجاز تقرير ميداني حول ملف “حراك الريف“.

وأكدت مجموعة من نشطاء الحراك، أن السلطات المغربية نقلت الصحفي سعيد كمالي من مدينة الحسيمة، إلى مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، وتم ترحيله بعد ذلك إلى العاصمة البريطانية لندن عبر مطار محمد الخامس الدولي.

وقبل أن تُوقف سلطات مدينة “الحسيمة” صحفي “الغارديان”، التقى هذا الأخير بمجموعة من النشطاء البارزين الموجودين خارج أسوار السجن، وسجّل شهاداتهم حول “حراك الريف” ومطالبهم الاجتماعية، في أحد المقاهي قبل أن تصل عناصر أمنية بزيّ مدني إلى المكان وتقتاده إلى مركز الشرطة.

وليست هذه أول مرة تطرد فيها السلطات المغربية صحفياً أجنبياً وهو بصدد إعداد تحقيق أو تقرير حول الحراك، القضية التي تشغل بال المغاربة منذ أكثر من العام، فقد طردت في وقت سابق الصحفي الجزائري جمال عليلات، بتهمة التحريض والتجسس أثناء تغطيته لمظاهرات الريف المغربي في مدينة “الناظور”.