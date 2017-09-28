قبل 4 أيام من غلق باب الترشيحات.. منصب “رئيس كردستان” لا يجد مرشحين

المصدر: أ ف ب

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أن المفوضية لم تتلق بعد أي ترشيح للانتخابات الرئاسية في هذه المنطقة، قبل 4 أيام من غلق باب الترشيحات.

وأعلن الرئيس الحالي مسعود بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.

وقال المتحدث شيروان زرار ” إن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

وأضاف أنه “حتى الآن لم يترشح أحد بعد للانتخابات الرئاسية مع أن غلق باب الترشيح سيكون في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

في المقابل صدقت المفوضية العليا على 21 لائحة استعدادا للانتخابات التشريعية.

وكان إقليم كردستان العراق شهد الإثنين استفتاء حول استقلال هذه المنطقة كانت نتيجته تصويت 92،73% إلى جانب أل”نعم”.

وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان أجريت في عام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات إلا أن البرلمان مددها عام2013 سنتين إضافيتين.

وفي أيلول/سبتمبر 2013 جرت انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر2015 وبقي مسعود بارزاني رئيسا