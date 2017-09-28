موسكو تقر بمقتل جنرال روسي شغل منصبًا كبيرًا بجيش الأسد

قال رئيس أركان الجيش الروسي، أمس الأربعاء، إن جنرالا روسيا قُتل في سوريا كان معارًا للحكومة السورية كقائد عسكري.

وموسكو حليف قوي لسوريا منذ وقت طويل، لكن دور الجنرال القتيل يكشف أن روسيا صارت جزءًا لا يتجزأ من نظام حكم الرئيس بشار الأسد.

ولقي اللفتنانت جنرال فاليري أسابوف (51 عامًا) حتفه يوم السبت في قصف من مواقع تابعة لتنظيم داعش قرب دير الزور.

وقال الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية إن الجنرال القتيل كان رئيسا لأركان القوات الروسية في سوريا ثم شغل بعد ذلك منصب قائد الفيلق السوري الخامس للمتطوعين.

ومعروف أن الفيلق الخامس للمتطوعين سُلح بأسلحة روسية منذ تشكيله في أواخر عام 2016، وأن مستشارين روس عملوا فيه لكن أيًا من دمشق أو موسكو لم تعلن من قبل أن قيادة الفيلق روسية.

وكان رئيس هيئة الأركان الروسية يتحدث في جنازة أسابوف.