النظام السوري يقصف مناطق في حمص بعد ساعات من هدنة بوساطة روسية

قتل شخص وأصيب آخر جراء قصف طيران النظام السوري لمناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أصدره ليلة الخميس، أن “القصف جاء بعد ساعات من هدنة جرت بوساطة روسية بين ممثلين عن نحو 25 منطقة من ريف حمص الشمالي وممثلين عن الحكومة”.

ونقل المرصد عن مصادر، لم يسمها، أن “الاتفاق جرى بعد اجتماع بين هذه الأطراف في مناطق سيطرة القوات الحكومية، وينص على وقف كامل للأعمال القتالية والتصعيد والقصف على 25 قرية وبلدة بريف حمص الشمالي، بينما وردت معلومات عن استمرار المفاوضات بغية ضم مزيد من مناطق ريف حمص الشمالي”.