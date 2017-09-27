مقتل 13 مسلحاً انفصالياً بقصف تركي في شمال العراق

قصفت مقاتلات تركية هدفًا في شمال العراق، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل 13 يشتبه أنهم من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وفق بيان للجيش التركي.

وقال البيان: “في ضربة جوية بشمال العراق تم القضاء على 13 عضوًا مسلحًا من منظمة إرهابية انفصالية، بينما كانوا يستعدون لشن هجوم”. وتستخدم تركيا تعبير منظمة إرهابية انفصالية لوصف حزب العمال الكردستاني.

ويشن حزب العمال الكردستاني عمليات مسلحة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية منذ الثمانينيات، لكن الحزب له قواعد أيضًا عبر الحدود في شمال العراق وتستهدفها تركيا من حين لآخر.

وتُجري القوات التركية أيضًا تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية قرب حدودهما في أعقاب استفتاء يوم الإثنين على استقلال الأكراد في شمال العراق، والذي أغضب كلًا من أنقرة وبغداد.

وتخشى تركيا أن يؤدي الاستقلال الذي تم تأييده بأغلبية ساحقة إلى تشجيع النزعة الانفصالية في منطقتها الجنوبية الشرقية، وهددت باتخاذ إجراءات اقتصادية وعسكرية ردًا على ذلك.