بسبب ضغوط أمريكية.. نتنياهو يعلن عن تجميد بناء المستوطنات 3 شهور 

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن تجميد البناء مؤقتا في المستوطنات بسبب ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو في مكتبه بمدينة القدس، مع قادة المستوطنات في الضفة الغربية، حسب موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه “يتعين على إسرائيل الالتزام بوعودها للولايات المتحدة، لضمان عدم صدور بيانات أمريكية تدين أي مخططات للبناء في المستوطنات مستقبلا”.

وأضاف أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعد خطة لدفع السلام، وأنه معني بتقييد البناء في المستوطنات ووقفه في الفترة الحالية”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا التقييد، وإن كان يشمل المستوطنات بالقدس الشرقية أم لا.

ونقلت “هآرتس” عن عدد من قادة المستوطنات في مكتب نتنياهو قولهم إنه “سيتم تقييد البناء مؤقتا لمدة 3 شهور”.

ويمثل الاستيطان الإسرائيلي الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتسيطر إسرائيل حاليا على ما نسبته 59% من أراضي الضفة الغربية، تخضع رسميا لسيطرتها المدنية والأمنية.

في حين تخضع 23% من أراضي الضفة للسيطرة المدنية الفلسطينية، لكن إسرائيل تسيطر عليها أمنيا، فيما تخضع 18% لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية الكاملة.