“أمن الدولة” الأردنية تُخفّض حكم أول متهمة بتأييد داعش إلى نصف المدة 

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، تخفيض مدة الحكم على أول متهمة بتأييد تنظيم داعش المتشدد، من 3 سنوات إلى نصف المدة؛ لأخذ المحكمة بالأسباب المخففة التقديرية.

وجاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” اليوم.

وحسب لائحة الاتهام، تحفظت المحكمة على ذكر اسم المتهمة تجنبًا للتشهير، لكنها ذكرت أن المتهمة كانت “تروّج للتنظيم بنشر صور وفيديوهات عبر صفحتها على فيسبوك، ونشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من أخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016، حيث أصبحت من مؤيدي التنظيم”.

وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت في أبريل/نيسان الماضي النظر بقضية المتهمة، حيث نفت الأخيرة حينها تهمة الترويج لأفكار التنظيم، لدى ردّها على سؤال المحكمة فيما إذا كانت مذنبة أم غير مذنبة.

وجرى توقيف المتهمة من قبل دائرة المخابرات العامة في فبراير/شباط الماضي، وهي أول متهمة بتأييد التنظيم المتطرف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشددت محكمة أمن الدولة الأردنية، مطلع العام الجاري العقوبة على كل من يؤيد تنظيم داعش أو جبهة النصرة بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات.