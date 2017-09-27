البرلمان العراقي يعطي الضوء الأخضر لنشر قوات في منطقة كركوك

منح البرلمان العراقي اليوم الأربعاء تفويضا لرئيس الوزراء حيدر العبادي يسمح بنشر قوات عسكرية في منطقة كركوك النفطية في أول ردّ ميداني لبغداد على نتائج التصويت على استفتاء إقليم كردستان.

كما طالب البرلمان العراقي بإغلاق القنصليات والممثليات الأجنبية في أربيل.

ودعا العبادي الأكراد إلى “إلغاء” نتيجة الاستفتاء على الاستقلال مطالبا في الآن ذاته القوات الكردية بالانسحاب من المناطق المتنازع عليها في كركوك الغنية بالنفط.

وكان العبادي قد أمهل إقليم كردستان حتى يوم الجمعة المقبل كآخر موعد لتسليم مطارات الإقليم، مؤكدا تمسكه بفرض سلطة العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور.