الإنتربول يعلن قبول عضوية دولة فلسطين

قالت الشرطة الدولية (الإنتربول) على تويتر إن الجمعية العامة للمنظمة وافقت في تصويت جرى، اليوم الأربعاء، في بكين على منح العضوية لدولة فلسطين في خطوة عارضتها إسرائيل.

وجاء في التغريدة “أصبحت دولة فلسطين وجزر سولومون من الدول الأعضاء في الإنتربول”.

ولم يصدر تعليق فوري عن وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قالت في وقت سابق إن جهود إسرائيل لإرجاء التصويت إلى العام المقبل فشلت.

ورحب وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي بقبول منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول فلسطين عضوا فيها.

وشكر المالكي، في بيان صحفي، 74 دولة صوتت لصالح طلب العضوية الفلسطيني خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

وقال المالكي إن هذا التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة.

وأضاف: “هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية ورفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي”.

New member countries State of Palestine and Solomon Islands bring INTERPOL’s membership to 192. #INTERPOLGA pic.twitter.com/9LaggaQ6op

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧