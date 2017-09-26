بارزاني: النظام الفيدرالي هو الأمثل لشكل الدولة الحديثة

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن النظام الفيدرالي هو الأمثل لشكل الدولة الحديثة، وذلك في إشارة إلى الدولة الكردية المنشودة التي يطمح الأكراد لإنشائها رسميا بعد الاستفتاء عليها.

وقال بارزاني في أول خطاب له بعد الاستفتاء وجهه للشعب الكردي: “إن كردستان ستبقى دائمًا منزلًا لكل العرب وهم إخوتنا”، مضيفًا “الحكومة الاتحادية اضطرتنا لإجراء استفتاء الانفصال”.

وأوضح بارزاني أن “الاستفتاء الذي أجري يوم أمس ليس لرسم الحدود وفرض الأمر الواقع بل سنواصل الحوار مع بغداد والدول الإقليمية”.

وبشأن العقوبات التي فرضت من قبل الدول الإقليمية المجاورة كإيران وتركيا قال بارزاني: “إنه لا يمكن أن يعاقب شعبنا على التعبير عن رأيه”.

وطالب بارزاني الشباب الكردي بعدم إطلاق العيارات النارية في الاحتفال بمناسبة إعلان نتائج الاستفتاء، في إشارة إلى فوز التصويت بـ”بنعم”.

من جانبه جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تأكيده أن الاستفتاء غير ملزم وسيتم التعامل معه وفق القانون والدستور، وعلى حكومة الإقليم تسليم حقول النفط والمطارات والمنافذ الحدودية وغيرها.