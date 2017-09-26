الفلسطينيون يتهمون أمريكا بعرقلة انضمامهم إلى منظمة “الإنتربول‎”

قال رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسعى لتأجيل التصويت على طلب انضمام فلسطين إلى “الإنتربول” للعام القادم.

وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: “الآن أصبح على جدول الإعمال (للجمعية العامة للإنتروبول) بندان متناقضان متعارضان”.

وأوضح أن البند الأول “تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي قبل أسابيع؛ ويتضمن التصويت على عضوية دولة فلسطين.. وهناك بند إضافي أضيف اليوم من قبل أمريكا وصوت عليه من قبل 77 دولة مع معارضة 33 دولة وامتناع 15 دولة يقول بتأجيل التصويت على طلب فلسطين إلى العام القادم”.

وأضاف الوزير الفلسطيني: “هذا يعني أن اجتماع يوم الأربعاء سوف تجد الجمعية العامة نفسها أمام بندين متناقضين متعارضين وذلك في حال أن الجمعية العامة صوتت على البند الثاني فإنها لن تصوت على البند الأول”.

وافتتحت منظمة الإنتربول أعمال اجتماع جمعيتها العامة السادسة والثمانين اليوم في بكين بحضور 1000 مشارك من 156 دولة وتستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وحاول الفلسطينيون العام الماضي الانضمام إلى الإنتربول لكن محاولتهم فشلت بسبب توصية من اللجنة الفنية للانتربول بتأجيل الموضوع.

واكتفى الفلسطينيون في العام الماضي بإلقاء الضوء على الطلب الفلسطيني ونجحوا هذا العام بإدراج طلب انضمامهم على جدول أعمال الجمعية العامة للإنتربول من أجل التصويت عليه.

وقال المالكي في تصريحاته لصوت فلسطين: “نحن الآن نتحدث مع العديد من الدول ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت علاقاتها الأمنية مع العديد من الدول للضغط على هذه الدول للتصويت لصالح التأجيل”.

وأضاف “لكن هذه معركة ما زالت مفتوحة بانتظار نتائجها يوم غد في إجتماع الجمعية العامة للشرطة الدولية الإنتربول”.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن أحد أهداف الانضمام لمنظمة الانتربول الدولية هو القبض على مطلوبين فلسطينيين للقضاء بتهم فساد واختلاس ملايين الدولارات يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية. وتضم المنظمة الدولية في عضويتها 190 دولة.