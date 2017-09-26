المعارضة السورية ترفض حضور مؤتمر في روما لـ”إعادة إعمار” الرقة

قال المجلس المحلي لمدينة الرقة، التابع للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إنهم لن يحضروا المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة “إعادة إعمار” مدينة الرقة، شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المجلس، سعد شويش: إن “مشاركتنا تعتبر بمثابة الاعتراف بتنظيم (ب ي د) الإرهابي (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية)”.

واعتبر شويش أن “أمريكا حاولت المناورة في دعوتها لهذا المؤتمر؛ إذ تركز على إدارة مدينة الرقة فحسب، دون أريافها التي تسيطر منظمة (ب ي د) الإرهابية على معظمها”.

وشدد على أن “تقسيم محافظة الرقة، وفق المسعى الأمريكي، لن ينجح طالما أن في المدينة أبناء يدافعون عنها”، وأكد المسؤول في المعارضة السورية أن “أغلب أبناء المحافظة متفقون على قتال تنظيم (ب ي د) الإرهابي”.

ومن المقرر أن ينطلق، في وقت لاحق اليوم، في روما مؤتمر “إعادة إعمار الرقة” التي تشهد معارك منذ يونيو/حزيران الماضي، ويستمر المؤتمر مدة يومين، بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، ورعاية إيطالية.

يشار إلى أن منظمة “ب ي د” الإرهابية أطلقت عملية عسكرية في 6 يونيو/حزيران الماضي، للسيطرة على مدينة الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، وتمكنت حتى الآن من السيطرة على 80% منها وسط استمرار الاشتباكات فيها.