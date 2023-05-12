مسؤولون إسرائيليون: مصر تقدم مقترحًا جديدًا للتهدئة في غزة
كشفت تقارير عبرية، الجمعة، عن مقترح مصري جديد قدمته القاهرة لكل من إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة لوقف إطلاق النار.
وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "والا" العبري، إن " الاقتراح المصري يتضمن وقفًا متبادلًا للهجمات، والتزامًا بتجنب إيذاء المدنيين وقوات الأمن".
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن "الاقتراح المصري الجديد أقرب إلى الموقف الإسرائيلي من المقترحات السابقة، وتتم دراسته، الآن، في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
من جانبها، قالت القناة "12" العبرية إن "إسرائيل تناقش حاليًا صيغة وقف إطلاق النار التي قدمتها مصر بشكل جيد".