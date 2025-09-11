فبركة إعلامية.. "الدعم السريع" تدحض مزاعم تورطها بتعذيب امرأة سودانية

نفت قوات الدعم السريع أي صلة لها بمقطع فيديو متداول يظهر امرأة سودانية معلقة على شجرة بعد تقييد أطرافها بالحبال، فيما يظهر في المقطع شخص يرتدي الزي العسكري للقوات.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤيدة لقوات بورتسودان والميليشيات المتحالفة معها، مقطع فيديو يظهر فتاة سودانية مربوطة اليدين والقدمين ومعلقة على شجرة.

ووصف البيان المشهد بأنه فبركة إعلامية تهدف لتشويه صورتها واتهامها زوراً بارتكاب جرائم تعذيب، مؤكدة أن الاتهامات لا تمت إلى أخلاقها بصلة. وأشارت إلى أن تداول مثل هذه الأكاذيب يعكس الارتباك والانحطاط لدى النظام المعارض وأذرعه الإعلامية.

وأكد البيان أن الجماهير السودانية لن تنخدع بهذه الحملات، وأنها مستمرة في جهودها لمواجهة العصابات الفاسدة وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس عادلة.