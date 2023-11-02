على خلفية حرب غزة.. تأجيل مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون

وقال علاء الدين لفرانس برس إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي "تم تأجيله حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية لا سيما ما يحصل في فلسطين"، مؤكدًا بذلك معلومات نشرت في مقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.