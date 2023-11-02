على خلفية حرب غزة.. تأجيل مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أجِّلت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".
وقال علاء الدين لفرانس برس إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي "تم تأجيله حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية لا سيما ما يحصل في فلسطين"، مؤكدًا بذلك معلومات نشرت في مقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.