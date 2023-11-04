تقرير: توسع شبكة أنفاق حماس يعكس الفشل الاستخباراتي لإسرائيل

مع استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تبرز متاهة أنفاق حماس باعتبارها تحديًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية، إذ تشكل هذه الأنفاق تحت الأرض مجمعًا عسكريًا متعدد الأغراض، بما في ذلك مقر تخزين وإطلاق الصواريخ.

وبحسب تقرير نشرته "مؤسسة الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة، تفتخر حماس بوجود ما يقرب من 300 ميل من الأنفاق في غزة، وتكمن تعقيدات التعامل مع هذه الشبكة الجوفية في أنها مصممة بشكل استراتيجي للسماح للمقاتلين بالظهور بسرعة ومفاجأة القوات الإسرائيلية.

ويقول التقرير: بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي قوة نيران متفوقة، إلا أن هذه الأنفاق توفر ساحة معركة فريدة ومليئة بالتحديات.

وتعود جذور هذه المعضلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي إلى عقود مضت، إذ يعترف المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي، بأن هذه الأنفاق كانت جزءًا من المناقشات الأمنية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا أن توسعها الهائل يسلط الضوء على الفشل الاستخباراتي في تقييم قدرات حماس.