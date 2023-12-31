"ميرسك" للشحن تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب ميليشيا الحوثيين على إحدى سفنها التجارية.

وأبلغت سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب، ثم تعرضها لهجوم آخر من جانب أربعة زوارق تابعة لميليشيا الحوثيين مع محاولة الصعود على متنها. على إثر ذلك، أعلنت "ميرسك" أنها "ستؤخّر جميع عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".