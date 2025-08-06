مصدر رسمي أردني يكشف أبرز ملامح التعديل الوزاري المرتقب

يجري رئيس الحكومة الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، تعديلاً هو الأول على حكومته بمغادرة نحو ثلث الوزراء، واستبدالهم بآخرين من خلفيات اقتصادية.

أخبار ذات علاقة من هو جعفر حسان رئيس الحكومة الأردنية الجديد؟

ورجح مصدر رسمي أردني في حديث لـ "إرم نيوز" أن يغادر الحكومة: وزير الاستثمار مثنى غرايبة، ووزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الشباب يزن الشديفات، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان.

وتوقع المصدر أن يدخل للحكومة أسماء جديدة تتولى الوزارة للمرة الأولى، ومنهم: رائد العدوان المفوض في الهيئة المستقلة للانتخاب، وصائب الخريسات رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وإبراهيم البدور عضو البرلمان السابق، وبدرية البلبيسي عضو مجلس الأعيان، وعماد حجازين الأمين العام لوزارة السياحة، وعبد الطيف النجداوي أمين عام رئاسة الوزراء، مرجحًا أن يتم دمج بعض الوزارات، مثل: الإدارة المحلية والبيئة على أن يتولاهما الوزير الحالي وليد المصري.

ورجح المصدر أن يتم الإعلان عن التعديل ظهر اليوم الأربعاء، مشيراً إلى إن رئيس الوزراء جعفر حسان التقى صباح اليوم، بجميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري بشكل منفرد، مقدماً لهم الشكر على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمرارية العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الأردنية أن التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث (خطة تحديث سياسي واقتصادي وإداري أعلن عنها الملك عبد الله الثاني قبل عامين).

أخبار ذات علاقة وسط استياء برلماني.. تعديل وزاري يشمل ثُلث الحكومة الأردنية

وكان الملك عبد الله الثاني كلف جعفر حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.

وحسان (57) عاماً يحمل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف، والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن والبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

وسبق أن شغل موقع مدير مكتب الملك قبل توليه رئاسة الحكومة، وشغل موقع وزير التخطيط، وكان قائمًا بالأعمال ونائبًا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006).