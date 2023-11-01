ملكا الأردن والبحرين يجريان مباحثات بشأن غزة

قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني، أجرى، اليوم الأربعاء، مباحثات مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير تناولت تطورات الأوضاع في غزة.

وأضاف الديوان في بيان أن الملك الأردني أكد على ضرورة وقف الحرب، والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة، محذرًا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، ومشددًا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك.

ووفق البيان شدد الجانبان على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

وأكدا ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لأهالي غزة، ووقف التصعيد.

كما دعيا إلى إيجاد أفق سياسي للوصول إلى سلام دائم وعادل وشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.