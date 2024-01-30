تعرف على أبرز الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة

تقوم إيران باستغلال الطائفية المذهبية، كنقطة ارتكاز من أجل حشد الأقليات لتكون وكلاءها الميليشية.

حزب الله اللبناني

تأسست ميليشيا حزب الله، العام 1982، تورطت في العام ذاته، بأول عملية إرهابية لها، بخطف 96 أجنبيًّا في لبنان العام 1982.

إلى جانب ذلك، شارك حزب الله بتدريب ميليشيات في دول أخرى مثل سوريا. وقدم دعمًا مباشرًا لميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن.

حزب الله العراقي

تشكلت ميليشيا حزب الله العراقية بعد سقوط النظام العراقي العام 2003، وبالتزامن مع ظهور ميليشيات إيرانية عديدة، منها كتائب لواء أبي الفضل العباس، وكتائب كربلاء وكتائب السجاد وكتائب زيد بن علي، وقد توحدت جميعها تحت لواء "حزب الله العراقي" في العام 2006.

والميليشيا المسلحة متورطة في العديد من الجرائم على الأرض العراقية، حيث كانت طرفا في حرب طائفية ضد المكونات العراقية الأخرى، من أجل تثبيت النفوذ الإيراني.

عصائب أهل الحق

تأسست الميليشيا العام 2006، بدعم إيراني مباشر، وقد انشقت عن ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الديني مقتدى الصدر، وباتت العصائب أحد المكونات الرئيسة في الحشد الشعبي الذي شكل العام 2014 بدعوى مواجهة تنظيم داعش، لكنه ارتكب العديد من الجرائم الطائفية بحق العراقيين. وتشارك الميليشيا أيضًا مع الأذرع الإيرانية الأخرى في الحرب السورية.

الحشد الشعبي

تأسس العام 2014 من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر، ثم توسع الحشد من المتطوعين الشيعة.

وتورط الحشد في مجازر ضد المدنيين في المدن ذات الغالبية السنية، ومن ضمن أهدافه ترسيخ النفوذ الإيراني الطائفي في العراق.

الميليشيات الإيرانية في سوريا

تمتلك إيران أكثر من 50 ميليشيا مسلحة في سوريا تحت العديد من المسميات ذات البعد الطائفي. وإلى جانب الذراع الرئيسة حزب الله، شاركت في الحرب السورية كتائب منضوية تحت راية الحشد الشعبي العراقي، أبرزها لواء أبو الفضل العباس وكتائب الإمام علي وكتائب حزب الله النجباء" و"كتائب سيد الشهداء" و"حركة الأبدال". وتضاف إلى ذلك ميليشيا تدعى "الفاطميون" من أفغانستان و"الزينبيون" من باكستان.

ميليشيا الحوثي في اليمن

تأسست الميليشيا تحت اسم "جماعة أنصار الله" العام 1992، وبدأت نشاطا عسكريا مسلحا منذ العام 2004 بالدخول في 6 حروب ضد الجيش اليمني حتى العام 2010.

أمدّت إيران (الحوثيين) منذ زمن بعيد لتنفيذ مشروعها في اليمن، بالسلاح، حتى استطاعوا استغلال الوضع الأمني الهش العام 2014، ونفذوا انقلابًا على السلطة الشرعية المنتخبة.