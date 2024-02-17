البحرية الأمريكية: "الثوري الإيراني" يوجه الحوثيين من اليمن
قال نائب قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، براد كوبر، إن "الحرس الثوري الإيراني" موجود في اليمن، وإنه يقدم المعلومات لميليشيا الحوثي المتعلقة بهجماتها في البحر الأحمر.
وأضاف كوبر، خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أن الدعم الإيراني للحوثيين كان "حيوياً ومهماً" لتنفيذ هجماتهم على السفن، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، وأخرى إيرانية معارضة.
وكانت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أعلنت، أمس، أن سفينة من خفر السواحل الأميركي في بحر العرب صادرت، في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، شحنة أسلحة متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في اليمن.
وحسب القائد العسكري الأمريكي، فإن الدعم الإيراني للحوثيين كان موجودا طوال العقد الماضي، وأن طهران بقيت تساعدهم لسنوات.
وتنفذ الميليشيا، منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، وبحر العرب.