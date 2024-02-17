البحرية الأمريكية: "الثوري الإيراني" يوجه الحوثيين من اليمن

قال نائب قائد القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، براد كوبر، إن "الحرس الثوري الإيراني" موجود في اليمن، وإنه يقدم المعلومات لميليشيا الحوثي المتعلقة بهجماتها في البحر الأحمر.

وأضاف كوبر، خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أن الدعم الإيراني للحوثيين كان "حيوياً ومهماً" لتنفيذ هجماتهم على السفن، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية، وأخرى إيرانية معارضة.