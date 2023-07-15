العليمي يشيد بدور الإمارات الريادي في اليمن

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، بدور الإمارات الريادي والفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وثمَّن العليمي، خلال لقائه سفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، في العاصمة السعودية الرياض، الموقف السياسي المشرّف للدبلوماسية الإماراتية، إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في المحافل كافة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.