العليمي يشيد بدور الإمارات الريادي في اليمن
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، بدور الإمارات الريادي والفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وثمَّن العليمي، خلال لقائه سفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد حمد الزعابي، في العاصمة السعودية الرياض، الموقف السياسي المشرّف للدبلوماسية الإماراتية، إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في المحافل كافة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.
كما أشاد بالدعم الاقتصادي والإنساني والإنمائي، و"الاستجابات الأخوية المستمرة من قِبل القيادة الإماراتية الشقيقة، بما في ذلك طلب تسهيل استخدام الوديعة الكريمة للبنك المركزي اليمني"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين والشعبين، والفرص الواعدة لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات، على ضوء شراكتهما الإستراتيجية وتحدياتهما المشتركة.
وذكرت وكالة "سبأ" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع السفير الإماراتي، في صورة الأوضاع المحلية، خاصة "انتهاكات ميليشيات الحوثيين، والإجراءات الرئاسية والحكومية، لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".