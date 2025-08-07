بعد مهاجمة أحد مقارّه.. اتحاد الشغل التونسي يدعو أنصاره لتحرك فوري

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، بـ "مهاجمة مجموعة إجرامية" مقر الاتحاد المركزي بالعاصمة، داعيًا أنصاره إلى التحرّك لـ "الدفاع عن نقابتهم".

وقال الاتحاد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن: "مجموعة إجرامية تُهاجم مقر الاتحاد على غرار روابط حماية الثورة، مجندين أطفالًا في ذلك".

وأضاف الاتحاد أن "هذه مجابهة لجرّ تونس إلى العنف، على النقابيين التجند لحماية الاتحاد".

وإثر ذلك، بثّ الاتحاد مقطع فيديو يُظهر احتشاد العشرات من النقابيين أمام مقرّه قائلًا إن: "أبناء الاتحاد حاضرون، جاهزون يذودون عن منظمتهم أمام عصابات احترفت التضليل، وتتحرك وفقًا لأوامر التجييش، صامدون مدافعون عن الاتحاد".

ويأتي هذا التطور إثر احتجاج العشرات في العاصمة تونس أطلقوا شعارات مناهضة للاتحاد إثر صدور دعوات نقابية لشنّ إضراب جديد في قطاع النقل الحكومي.

وقرر تأجيل إضراب كانت ستنفذه شركات النقل البرّي اليوم السابع وغدًا الثامن من آب / أغسطس وذلك بعد أيام من إضراب مماثل.

ولم يذكر الاتحاد الجهات التي تقف خلف الحملات التي قادت إلى استهداف مقره المركزي بالعاصمة، لكن أزمة متصاعدة تفجرت في علاقته مع السلطات منذ سنوات، وسط أزمة كذلك داخلية بسبب تعديل نظامه الداخلي بشكل أتاح للأمين العام، نور الدين الطبوبي، تولي قيادة الاتحاد ولاية أخرى.