اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" والأمن السوري في ريف الرقة (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الأحد، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وعناصر الأمن الداخلي التابع للحكومة، قرب قرية "معدان" بريف الرقة الشرقي.

وذكرت مصادر أن قوات الأمن الداخلي السوري استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة "معدان" إثر اندلاع الاشتباكات مع قوات "قسد".

وتدور أنباء عن إرسال "قسد" تعزيزات عسكرية ومقاتلين إلى ريف الرقة، وسط استعدادات من الجيش السوري للتدخل وضبط الأمن والاستقرار.

بالتزامن مع ذلك، ذكر ناشطون أن قوات "قسد" تحاصر بلدة "غرانيج" وتحاول اقتحامها من عدة محاور، وأن عشائر محلية دخلت على خط القتال.

وتداول ناشطون سوريون مقاطع فيديو، يسمع فيها أصوات إطلاق كثيف للرصاص وتكبيرات، قالوا إنها توثق الاشتباكات الحاصلة في ريف الرقة الشرقي.

جاء ذلك على خلفية التوتر الذي شهدته قرية "النعمات"، السبت، بعد محاولات بعض الأطراف التصدي لاعتقال عنصر سابق في تنظيم "داعش".