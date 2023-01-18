البرلمان الأردني يفصل نائبا بعد رسالة مثيرة للجدل

قرر البرلمان الأردني، يوم الأربعاء، فصل أحد أعضائه على خلفية إرساله رسالة إلى دولة عربية أثارت جدلًا واسعًا في المملكة.

وصوت المجلس بأغلبية 92 نائبًا من أصل 110 حضروا الجلسة على فصل النائب محمد عناد الفايز، بناء على توصية من لجنته القانونية.

وقالت اللجنة القانونية، إن الفايز "خالف الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة".

وأشارت إلى أن النائب "شوه سمعة المملكة" من خلال الرسالة التي أرسلها، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.