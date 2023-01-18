البرلمان الأردني يفصل نائبا بعد رسالة مثيرة للجدل
قرر البرلمان الأردني، يوم الأربعاء، فصل أحد أعضائه على خلفية إرساله رسالة إلى دولة عربية أثارت جدلًا واسعًا في المملكة.
وصوت المجلس بأغلبية 92 نائبًا من أصل 110 حضروا الجلسة على فصل النائب محمد عناد الفايز، بناء على توصية من لجنته القانونية.
وقالت اللجنة القانونية، إن الفايز "خالف الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة".
وأشارت إلى أن النائب "شوه سمعة المملكة" من خلال الرسالة التي أرسلها، إلى جانب مخالفات أخرى متعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
وكان النائب الفايز نشر رسالة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" دعا فيها السعودية إلى عدم تقديم مساعدات إلى الأردن لأنها تذهب إلى من أسماها "الطبقة الفاسدة".
ووفق المادة 54 من قانون الانتخاب، سيشغل مكان النائب المفصول المرشح الذي حصل على أعلى أصوات في قائمته أو القائمة التي تليه، والتي ستكون من نصيب المرشحة فليحة سلامة مقبول السبيتان، كما ذكرت قناة "المملكة" الرسمية.
يشار إلى أن المجلس فصل في حزيران/يونيو من العام 2021، النائب أسامة العجارمة بعد جدل حول تصريحات أدلى بها اعتبرها البرلمان مسيئة له.
ومطلع العام الماضي، جمد المجلس عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، بعد مشاجرة عنيفة تحت القبة خلال مناقشة تعديلات دستورية.